Кинотеатры в Москве могут открыться с 1 августа. Не исключено, что возобновление работы будет происходить постепенно. Об этом рассказал советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой.

Кинотеатры в Москве могут открыться с 1 августа. Не исключено, что возобновление работы будет происходить постепенно. Об этом рассказал советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой.По словам государственного деятеля, в некоторых регионах страны кинотеатры могут открыться с 15 июля. Где-то возобновление работы начнется позже, как, например, в Москве — с 1 августа, сообщает ТАСС.Владимир Толстой обратил внимание на то, что открытие кинотеатров в каждом регионе будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Советник президента по вопросам культуры отметил, что в сельской местности уже работают небольшие кинозалы.Ранее министр культуры Ольга Любимова уже говорила, что кинотеатры в России могут открыться к 1 июля. Тогда не шла речь конкретно о Москве. Любимова делала акцент на том, что возобновление работы таких досуговых учреждений будет зависеть от ситуации с коронавирусом.