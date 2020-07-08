Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня самого Китая, заявил в среду директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня самого Китая, заявил в среду директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун."США нам до сих пор не сказали, что они хотят от нашего участия в переговорах: чтобы мы повысили свой ядерный арсенал до уровня США или что США готовы снизить свой арсенал до уровня Китая​​​", – заявил журналистам Фу Цун.По его словам, если США согласятся снизить свой ядерный арсенал до уровня Китая, то он присоединится к переговорам на следующий день, сообщает РИА Новости.В мае спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон вряд ли продлит договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), пока к переговорам не подключится Китай. По его словам, если Китай хочет быть великой державой, он должен вести себя соответственно и присоединиться к переговорам.Ранее США по своей инициативе вышли из договора с Россией по ПРО и из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так что СНВ-3 остался единственным стратегическим договором между двумя странами.Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего соглашения. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора без предварительных условий.В апреле МИД РФ заявил, что Соединенные Штаты не соблюдают договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. С февраля 2018 года по настоящее время ядерный арсенал США на 101 носитель превышает установленные рамки.