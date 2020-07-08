Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня самого Китая, заявил в среду директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня самого Китая, заявил в среду директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
"США нам до сих пор не сказали, что они хотят от нашего участия в переговорах: чтобы мы повысили свой ядерный арсенал до уровня США или что США готовы снизить свой арсенал до уровня Китая", – заявил журналистам Фу Цун.
По его словам, если США согласятся снизить свой ядерный арсенал до уровня Китая, то он присоединится к переговорам на следующий день, сообщает РИА Новости.
В мае спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон вряд ли продлит договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), пока к переговорам не подключится Китай. По его словам, если Китай хочет быть великой державой, он должен вести себя соответственно и присоединиться к переговорам.
Ранее США по своей инициативе вышли из договора с Россией по ПРО и из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так что СНВ-3 остался единственным стратегическим договором между двумя странами.
Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего соглашения. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора без предварительных условий.
В апреле МИД РФ заявил, что Соединенные Штаты не соблюдают договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. С февраля 2018 года по настоящее время ядерный арсенал США на 101 носитель превышает установленные рамки.