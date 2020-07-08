Форвард питерского Зенита Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за ФК Сочи, получил разрешение сыграть против своего основного клуба. Получил право выйти в составе южан и другой игрок Зенита, отданный в аренду сочинцам, Андрей Мостовой.

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за ФК "Сочи", получил разрешение сыграть против своего основного клуба. Получил право выйти в составе южан и другой игрок "Зенита", отданный в аренду сочинцам, Андрей Мостовой.Ранее сообщалось, что Кокорину не разрешат сыграть против "Зенита", но при этом назывались суммы отступных, за которые "Сочи" может выкупить право нападающего выйти на поле – от 25 до 40 млн рублей. Все оказалось несколько проще после того, как питерский клуб досрочно стал чемпионом страны. Кокорин и Мостовой сыграют и, при этом, бесплатно.Оба футболиста выступают за "Сочи" на правах аренды: Кокорин с начала этого года после выхода из колонии, а Мостовой – со старта сезона, напоминает Спорт24.Ru. Кокорин забил 7 мячей в 8 матчах за южан. Мостовой провел 24 игры за "Сочи" и забил 6 голов.