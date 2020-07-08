Отношения Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха прокомментировал коллега актрисы. Он заметил, что звезда Папиных дочек была воспитана в строгих правилах.

Отношения Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха прокомментировал коллега актрисы. Он заметил, что звезда "Папиных дочек" была воспитана в строгих правилах.Роман Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха обещает стать одной из самых обсуждаемых тем июля даже несмотря на то, что сами герои этой истории не спешат делиться с журналистами подробностями своей жизни. Впрочем, сам факт отношений оба уже успели подтвердить.Тем временем некоторые коллеги не смогли сдержать радости от озвученных новостей и даже поделились прогнозами о том, чем закончится этот роман. "Лиза еще и замуж за Илью выйдет! Хочется, чтобы у них все сложилось", – заметил товарищ Елизаветы Арзамасовой по сцене.Он добавил, что у молодых людей часто бывает так, что они "погуляют и разбегаются". Со звездой "Папиных дочек" такого произойти не должно, считает он. Девочка, заметил артист, была воспитана в строгих правилах.Напомним, ранее о своих отношениях с актрисой высказался сам Илья Авербух. Он подтвердил слухи о романе, однако подробности раскрывать отказался. Свою личную жизнь фигурист и тренер, по собственному признанию, хочет оставлять скрытой от посторонних глаз как можно дольше.7 Июл 2020 в 5:34 PDTНапомним, слухи о романе Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха появились в СМИ после того, как пару засняли во время свидания в кафе. Отпираться влюбленные не стали. Однако подробностей своих отношений раскрывать журналистам они не стали.