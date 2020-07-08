В американском Конгрессе спорят о военных расходах. Проект бюджета Пентагона на следующий год вызвал жаркие дебаты.

В американском Конгрессе спорят о военных расходах. Проект бюджета Пентагона на следующий год вызвал жаркие дебаты.Демократы хотят выделить деньги на вооружение Украины: Киеву готовы выделить 25 миллионов долларов.Среди неприятных сюрпризов для Минобороны США – предложение запретить тратить средства на установление контроля над нефтяными месторождениями в Сирии и Ираке, сообщает телеканал "Россия 24".Законодатели также рекомендуют продлить запрет на передачу Турции американских истребителей пятого поколения.Не обошли и тему расизма: миллион долларов может пойти на переименование армейских объектов, которые носят исторические названия. Ведь среди них часто встречаются имена генералов времен Гражданской войны Севера и Юга.В целом военный бюджет предусматривает выделение на цели обороны 694,6 миллиарда долларов.