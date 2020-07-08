Пандемия изменила планы на лето, которые строили россияне, но не отменила их полностью. Каждый пятый житель нашей страны заявил, что в этом году отправится в отпуск на машине. Это данные опроса от известного Интернет-портала. Самые популярные направления – Краснодарский край, Алтай и, конечно, Крым. По оценкам властей полуострова, спрос на отдых там вырос примерно вдвое по сравнению с прошлым годом.

Пандемия изменила планы на лето, которые строили россияне, но не отменила их полностью. Каждый пятый житель нашей страны заявил, что в этом году отправится в отпуск на машине. Это данные опроса от известного Интернет-портала. Самые популярные направления – Краснодарский край, Алтай и, конечно, Крым. По оценкам властей полуострова, спрос на отдых там вырос примерно вдвое по сравнению с прошлым годом. Сколько гостей ждут, что с детским отдыхом и какие еще регионы посмотреть в этом сезоне – об этом Арзы Хасьянова.Самое лучшее место на Земле – можно никуда не ехать. Ведь дальше Крыма земли нет, пошутили бы местные. Полуостров этим летом буквально зажигает – температура +36, и конечно влюбляет. Такой разный и уникальный встречает туристов величественной архитектурой и разнообразным рельефом. Только спустишься с гор – свидание с морем.Вот, что значит окунутся с головой в курортный сезон, который в этом году стартовал позже обычного. Но, не смотря на это, прогнозы оптимистичные. Только в июле на полуострове ожидают полтора миллиона туристов. Отдых не испортят даже COVID – ограничения. Загорать на пляже с учетом дистанции – одно удовольствие. Между шезлонгами теперь обязательные 2 метра. В санаториях и отелях регулярно проводят дезинфекцию и термометрию.Непривычно пусто пока в "Артеке". Детский центр готовится встречать гостей по новым правилам. Между заездами теперь два дня перерыва на дезинфекцию. Кровати должны быть расставлены с учетом социальной дистанции в 1,5 метра. В каждой комнате рециркуляторы. На заветную путевку в этом сезоне могут рассчитывать только дети из Крыма и Севастополя. По требованиям Роспотребнадзора, детский оздоровительный отдых в этом году – по месту прописки."Дети у нас этим летом и до конца этого года могут отдыхать и оздоравливаться исключительно в своих регионах. Правда, если мы говорим о городах федерального значения, то возможно пребывание детей в сопредельных областях", – говорит вице-президент Российского союза тур индустрии Ольга Санаева.Детские группы и отряды сокращаются в двое. Под запретом палаточный отдых. А первая летняя смена, например, в Орленке продлится две недели вместо привычных трех. Но кажется даже в режиме ограничений это лето почти две тысячи школьников из Краснодарского Края и Адыгеии, точно запомнят.Солнце, море – Сочи тоже в тренде. На южных рубежах ажиотаж на пляжах и в аэропортах. Сегодня с начала курортного сезона здесь встречают стотысячного туриста.Это лето – шанс для каждого увидеть страну и удивится. Буквально объять не объятое. Уже 70 регионов открыты для путешествий. Добраться до самых отдаленных уголков теперь в разы комфортнее."Благодаря чартерной перевозке открыты рейсы в Хакасию на озеро Байкал и русская Балтика Калининград. Цены доступные, стартуют в целом от 30 тысяч рублей, включая перелет", – рассказывает президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.И спрос уже есть. За красотами на крайний Запад едут сотни туристов. Калининград встречает гостей неповторимыми закатами, природой и самобытной историей. Словно книга, впервые открывается Байкал. Место силы и невероятных эмоций. А еще кажется вечно зеленная Карелия, Алтай и ни с чем не сравнимый Север стоят того, чтобы побывать там хоть раз.