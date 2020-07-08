Учёные выпустили новые рекомендации по защите от COVID-19. Стандартная дистанция в 1,5–2 метра не является безопасной, предупреждают исследователи.

Карантин ослабевает. А вместе с ним и бдительность. Мы надеемся, что, нося маски и соблюдая дистанцию в 1,5 метра, мы будем в безопасности: болезнь нас не настигнет. Но она по-прежнему продолжает уносить жизни. Расслабляться рано. Особенно в свете того, что по последним данным соблюдать только эти меры недостаточно.Лидия Моравска (Lidia Morawska), директор Международной лаборатории качества воздуха и здоровья, и Дональд Милтон (Donald Milton) из Мэрилендского университета в Колледж-Парке провели масштабное исследование передачи коронавируса по воздуху. На его основе они разработали новые рекомендации по предотвращению заболевания, под которыми подписались 239 специалистов в разных областях науки и техники (вирусологи, аэрофизики, эпидемиологи и так далее) из 32 стран.Научная работа экспертов принята к публикации в журнал Clinical Infectious Diseases.Как выяснили учёные, вирус передаётся по воздуху на значительно большие расстояния, чем обычная социальная дистанция.Профессор Моравска говорит: "При типичных скоростях воздуха в помещении капля размером пять микрометров будет перемещаться на десятки метров, что намного больше размеров обычного помещения, и оседать на пол с высоты 1,5 метра".Иными словами, если мы находимся без масок в замкнутом непроветриваемом пространстве, будь то автобус или кафе, вместе с хотя бы одним заражённым, то риск заражения крайне велик, несмотря на соблюдение социальной дистанции.Однако способы защититься от опасности есть. Когда микрокапли, содержащие вирусные частицы, движутся достаточно быстро, они пролетают мимо и не успевают попасть в дыхательные пути или осесть на слизистых.Крупные капли, содержащие вирус, оседают в радиусе 1,5 метра, однако микрокапли могут распространяться на десятки метров. Перевод 33Live.RuRu.Иллюстрация Lidia Morawska et al./ Environment International (2020).Какие же меры рекомендуют учёные для того, чтобы уменьшить вероятность заражения при передаче вируса по воздуху?Во-первых, нужно обеспечить эффективную вентиляцию, подавая в помещения чистый наружный воздух и минимизировав его рециркуляцию. Это особенно важно в общественных местах, таких как транспорт, больницы, учебные заведения и так далее.Во-вторых, нужно обеззараживать воздух, циркулирующий по вентиляционным системам. Для этого подойдут дезинфицирующие аэрозоли и бактерицидное ультрафиолетовое излучение.Наконец, стоит избегать скоплений людей в непроветриваемых местах.Соблюдение этих рекомендаций требует определённых затрат, но является крайне необходимым.Профессор Моравска заявляет от имени коллектива учёных: "Мы обеспокоены тем, что люди думают, будто они полностью защищены, если следуют текущим рекомендациям. На самом деле для дальнейшего снижения [темпов] распространения вируса необходимы дополнительные меры предосторожности".Например, в одном из экспериментов были проанализированы три группы людей, сидевшие в одном ресторане с соблюдением дистанции. Они не общались между собой и не контактировали никаким иным прямым или косвенным (через предметы) способом. Однако передача вируса произошла по воздуху.Ранее 33Live.RuRu писали о том, что коронавирус может сохраняться в воздухе полчаса, и о том, что вирус остаётся жизнеспособным на различных поверхностях до четырёх дней.