Мужчина обвиняется в краже, попытке кражи и повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину с незаконным проникновением в жилище).В ходе следствия установлено, что в феврале текущего года ковровчанин, находясь в гостях у своего знакомого, совершил кражу мобильного телефона и зарядного устройства к нему. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина похитил чужое имущество и покинул квартиру. Потерпевшему был причинен значительный материальный ущерб на сумму более 27 тысяч рублей. Впоследствии похищенный телефон он продал неустановленному лицу.В апреле обвиняемый совершил еще одно преступление, сев за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В результате проведенного освидетельствования у фигуранта было установлено алкогольное опьянение. Ранее он уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имел прав на вождение.В апреле фигурант, вступив в преступный сговор со знакомым, проник в частный дом на территории садового товарищества с целью хищения имущества. Однако довести преступление до конца они не смогли по независящим о них обстоятельствам.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.