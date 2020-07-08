Мужчина обвиняется в краже, попытке кражи и повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения.
Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину с незаконным проникновением в жилище).
В ходе следствия установлено, что в феврале текущего года ковровчанин, находясь в гостях у своего знакомого, совершил кражу мобильного телефона и зарядного устройства к нему. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина похитил чужое имущество и покинул квартиру. Потерпевшему был причинен значительный материальный ущерб на сумму более 27 тысяч рублей. Впоследствии похищенный телефон он продал неустановленному лицу.
В апреле обвиняемый совершил еще одно преступление, сев за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В результате проведенного освидетельствования у фигуранта было установлено алкогольное опьянение. Ранее он уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имел прав на вождение.
В апреле фигурант, вступив в преступный сговор со знакомым, проник в частный дом на территории садового товарищества с целью хищения имущества. Однако довести преступление до конца они не смогли по независящим о них обстоятельствам.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.