Руководство футбольного клуба Краснодар собирается побороться за полузащитника московского Локомотива и сборной России Алексея Миранчука. Президент быков Сергей Галицкий лично заинтересован в переходе 24-летнего футболиста.

Руководство футбольного клуба "Краснодар" собирается побороться за полузащитника московского "Локомотива" и сборной России Алексея Миранчука. Президент "быков" Сергей Галицкий лично заинтересован в переходе 24-летнего футболиста.Как стало известно Sport_Inside, владелец "Краснодара" попросил генерального директора клуба Владимира Хашига встретиться с агентом Миранчука Вадимом Шпиневым. Вскоре должны состояться и переговоры с руководством "железнодорожников".Напомним, что футболистом "Локомотива" интересуются несколько европейских клубов, в том числе и итальянская "Фиорентина".В текущем сезоне Алексей Миранчук провел 28 игр за столичную команду, забив в них 13 мячей и отдав пять голевых передач.