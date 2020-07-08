Рекордные цифры по коронавирусу и всплеск уличного насилия окончательно отправили американскую политику в онлайн, Трамп уже несколько дней не появляется на публике, а госсекретарь Помпео пытается запретить в Штатах опасную для нацбезопасности китайскую соцсеть Тик-ток.

Рекордные цифры по коронавирусу и всплеск уличного насилия окончательно отправили американскую политику в онлайн, Трамп уже несколько дней не появляется на публике, а госсекретарь Помпео пытается запретить в Штатах "опасную для нацбезопасности" китайскую соцсеть "Тик-ток".Не следят в Вашингтоне только за Instagram, где объявился ещё один "кандидат" в президенты США. Наследница отельной империи Пэрис Хилтон пообещала в случае победы перекрасить белый дом в розовый, а вместо "скучного" Пенса поставить афроамериканскую певицу Рианну.Впрочем, "черные дни" в Штатах продолжаются и при нынешней администрации – за минувшие сутки жертвами уличной стрельбы в Вирджинии стали 5 подростков, а несколько часов назад вооруженный боевик напал на центр морской пехоты США в Калифорнии.Самые кровавые за годы выходные в Нью-Йорке – от пуль погибли 11 человек, 63 получили ранения – перетекли в такие же кровавые будни. На 170-й улице в Бронксе камера наблюдения сняла циничное убийство Энтони Робинсона, который вел за руку свою семилетнюю дочь Хлое. Неизвестный, стрелявший из проезжавшей мимо машины, не оставил Робинсону шансов. Ребенка не задело чудом.Там же в Бронксе атаковали и полицейских. Двое преступников, проходивших по переходу, открыли огонь по патрульной машине прямо рядом с участком. Один из офицеров получил ранение.Терпение нью-йоркской полиции заканчивается. Глава департамента Дермот Ши винит в происходящем мэра Ди Блазио, который сократил бюджеты и потакая толпе разрешил отпустить на свободу почти две с половиной тысячи заключенных тюрьмы Райкерс – 96% из них полиция предлагала оставить за решеткой."Это безумие! Эти изменения унижают полицейских", – заявил Дермот Ши.В итоге полиция боится лишний раз вмешиваться, а число преступлений с использованием огнестрельного оружия в крупнейшем городе США в июне скакнуло вверх на 130%.Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио тщетно оправдывается: "Такой рост преступности напрямую связан с теми изменениями, которые мы претерпели за последние 4 месяца из-за коронавируса".Да только вот и в марте, и в апреле, когда ситуация с коронавирусом была катастрофической, в Нью-Йорке все было спокойно. Орудовать преступники начали, когда после убийства Джорджа Флойда по городу зашагали толпы с лозунгами BLM.В Атланте – все развивалось по такому же сценарию. Там ежедневные митинги против полицейского насилия по градусу этого насилия давно превзошли любые действия правоохранителей.На днях во время одной такой сходки убили 8-летнюю девочку.Мэр Атланты чернокожая Кейша Лэнс Боттомс утратила контроль над ситуацией, и губернатор Джорджии ввел чрезвычайное положение.Атланта, Чикаго, тот же Нью-Йорк – горячих точек на карте Америки немало, но на брифинге в Белом доме либеральные по преимуществу журналисты, словно не замечают происходящего.Пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани в замешательстве: "Я не получила ни единого вопроса про инциденты со стрельбой, число которых увеличилось в три раза! Ни одного вопроса! Я не получила вопросов о пятерых убитых в перестрелках детях. Мы должны сосредоточиться на защите наших улиц и обеспечить безопасность людей".Но кому это делать, например, в Портленде штат Орегон, где хозяйничают радикалы "Антифа", а полиция давно уже не может справиться с хаосом?Потворствует толпе и мэр американской столицы. Мюриел Баузер выделила деньги из казны на желтую краску для обновление гигантской надписи Black Lives Matter напротив Белого дома. Полиция же в центре Вашингтона разогнала очередную незаконную акцию. Перерубили цепочки снабжения анархистов, разрушив пункты сбора имущества и продовольствия для демонстрантов.Впрочем, боевой дух у митингующих по-прежнему на высоком уровне. Заряжают идеологи.Вот выдержка из поста одной из них, руководительницы BLM в канадском Торонто Юсры Хогали: "У белых людей рецессивные генетические дефекты. Это факт. Белым людям нужно белое превосходство, как механизм для защиты их выживания как вида, поскольку они могут лишь воспроизводить себе подобных. Чернокожие, лишь благодаря своему доминантному гену, могут буквально стереть с лица земли белую расу, если у них будет такая возможность".С мнением таких как Хогали вынуждены считаться демократы, у которых радикалы сейчас фактически угоняют партию. Сделать это, наверное, будет не так и сложно, учитывая в каком сумеречном состоянии рассудка, например, находится Джо Байден.Трамп не без удовольствия ретвитит ролик, который смонтировала одна из его сторонниц: "Сегодня я счастлива выступить в поддержку Джо Байдена, поскольку он станет замечательным президентом! – Мы не сможем победить на этих выборах. Извините, мы можем только переизбрать Дональда Трампа! – Нам нужен прогрессивный, испытанный в боях лидер, который будет сражаться за народ! – Бедные дети такие же умные, талантливые, как белые".Атаку на Байдена Трамп продолжил уже сам. Потребовал обязательно открыть школы осенью: "Коррумпированный Джо Байден и демократы не хотят открывать школы осенью из-за политических причин, а не потому что заботятся о здоровье! Они думают это поможет им в ноябре. Неправильно, люди все понимают!"То есть ставка на молодежь и раскол, в котором сейчас пребывают Соединенные Штаты.Рейтинг одобрения Трампа снова упал. Его работой довольны только 38% сограждан, но, например, среди республиканцев популярность президента США на пике – 91% поддержки. Среди демократов – только 2%. Америка давно, а может и вообще еще никогда, не была так разделена.