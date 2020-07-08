Матчем в Сельте, где местный одноименный клуб принимал мадридский Атлетико, завершилась программа футбольного вторника в испанской футбольной Ла Лиге. Команда, за которую выступает россиянин Федор Смолов, пропустила гол уже на 1-й минуте, но сумела отыграться и отобрала важные очки у гранда – 1:1.

Матчем в Сельте, где местный одноименный клуб принимал мадридский "Атлетико", завершилась программа футбольного вторника в испанской футбольной Ла Лиге. Команда, за которую выступает россиянин Федор Смолов, пропустила гол уже на 1-й минуте, но сумела отыграться и отобрала важные очки у гранда – 1:1.Мората из "Атлетико" открыл счет красивым ударом сразу после начала игры. Весь первый тайм "Сельта" играла в догонялки, но в принципе, игра была равно и "матрасники" легко отбивались от настырных хозяев. Ничью Смолов и Ко добыли на 49-й минуте, когда Бельтран воспользовался пасом Мендеса. Смолов был не слишком заметен на поле и его заменили в последней трети матча."Сельта" набрала 36 очков и еще на небольшой шаг отодвинулась от зоны вылета. "Атлетико" получи в этом матче свое 63-е очко и рискует в случае победы "Севильи" в 35-м туре потерять 3-е место в таблице. Впрочем, важнее для мадридистов место в осенней Лиге чемпионов, а это у них, скорее всего, уже никто не отнимет.