Серьезной аварией завершилась попытка водителя скорой помощи проскочить оживленный перекресток в Челябинске с тем, чтобы быстрее доставить в роддом женщину на 40-й неделе беременности. ДТП, в котором пострадали пять человек, попало в объектив камеры наблюдения.

Серьезной аварией завершилась попытка водителя скорой помощи проскочить оживленный перекресток в Челябинске с тем, чтобы быстрее доставить в роддом женщину на 40-й неделе беременности. ДТП, в котором пострадали пять человек, попало в объектив камеры наблюдения.Авария произошла около часа дня по местному времени на пересечении улиц Воровского и Курчатова. Служебный УАЗ направлялся из Аргаяшского района и следовал с включенными проблесковыми маячками и сиреной, однако это уберегло от столкновения. На перекрестке в бок машины врезалась Toyota, от удара карета скорой помощи завалилась на бок, а легковушка отлетела на тротуар.Роженице и фельдшерам помогли выбраться очевидцы, они же спустя несколько минут вернули УАЗ в исходное положение. Женщину с черепно-мозговой травмой быстро доставили в больницу, так как у нее начались роды.Оба водителя от госпитализации отказались, пострадавшим фельшерам помощь оказали коллеги.