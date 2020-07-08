Коммунальный службы украсили шипами плечи и голову на памятнике Владимиру Ленину в Магадане. Таким образом они надеялись уберечь его от птиц. Однако народ остался недоволен такими мерами. ..

Коммунальный службы украсили шипами плечи и голову на памятнике Владимиру Ленину в Магадане. Таким образом они надеялись уберечь его от птиц.Однако народ остался недоволен такими мерами. "Власти Магадана поступили не очень хорошо тем, что подошли к вопросу защиты памятника от птиц достаточно кустарным образом", – цитирует телеканал "" секретаря Союза коммунистической молодежи Дениса Зоммера. По его мнению, шипы изменили художественный облик произведения.В Магадане Ленину сделали ирокез из шиповГолову и плечи Ленина оснастили шипами для отпугивания птиц.— помогите я денис (@polyspas)