Коммунальный службы украсили шипами плечи и голову на памятнике Владимиру Ленину в Магадане. Таким образом они надеялись уберечь его от птиц.
Однако народ остался недоволен такими мерами. ..
Коммунальный службы украсили шипами плечи и голову на памятнике Владимиру Ленину в Магадане. Таким образом они надеялись уберечь его от птиц.
Однако народ остался недоволен такими мерами. "Власти Магадана поступили не очень хорошо тем, что подошли к вопросу защиты памятника от птиц достаточно кустарным образом", – цитирует телеканал "" секретаря Союза коммунистической молодежи Дениса Зоммера. По его мнению, шипы изменили художественный облик произведения.
В Магадане Ленину сделали ирокез из шипов
Голову и плечи Ленина оснастили шипами для отпугивания птиц.
— помогите я денис (@polyspas)