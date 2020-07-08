Матчем в столице Англии между местным Арсеналом и гостями из Лестера завершилась программа футбольного вторника в чемпионате премьер-лиги. Канониры поначалу выглядели чуть интереснее и вели после первого тайма со счетом 1:0, но форвард гостей Варди в очередной раз принес своей команде очки – 1:1.

Матчем в столице Англии между местным "Арсеналом" и гостями из "Лестера" завершилась программа футбольного вторника в чемпионате премьер-лиги. "Канониры" поначалу выглядели чуть интереснее и вели после первого тайма со счетом 1:0, но форвард гостей Варди в очередной раз принес своей команде очки – 1:1.Гол у "Арсенала" забил Обамеянг. Счет 1:0 стал отражением реальности, в которой хозяева были чуть точнее гостей в первые 45 минут. Но во втором тайме все изменилось. "Лестер" постарался изменить игру, пошел вперед, а "пушкари" стали тупо играть на удержание. Их это и подвело. Во-первых, преимущество гостей во владении мячом (56:44) не могло не сказаться, а, во-вторых, на 75-й минуте у лондонцев был удален Нкетиа. Как результат, гости дожали "Арснал" и добыли гостевое очко."Лестер" набрал 59 очков и все еще имеет преимущество перед "Манчетер Юнайтед" (55 очков и игра в запасе) в борьбе за зону Лиги чемпионов. У "Арсенала" – 50 турнирных баллов и его ждет нелегкая борьба с "Тоттенхэмом" и "Шеффилд Юнайтед" (по 48 очков) за 7-е место, дающее право сыграть осенью в Лиге Европы.