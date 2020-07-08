Мэр Магадана распорядился привести в порядок памятник Ленину на улице Гагарина. Накануне горожане начали выкладывать в сеть фото с обновившимся монументом вождю пролетариата. Они были шокированы его внешним видом. Дело в том, что Ленина решили обезопасить от птичьих посиделок – для этого на его голове установили металлические шипы.

Мэр Магадана распорядился привести в порядок памятник Ленину на улице Гагарина. Накануне горожане начали выкладывать в сеть фото с обновившимся монументом вождю пролетариата. Они были шокированы его внешним видом. Дело в том, что Ленина решили обезопасить от птичьих посиделок – для этого на его голове установили металлические шипы. В таком виде он стал напоминать персонажа из фильма ужасов "Восставший из ада".Любовь Батанова, жительница Магадана поделилась: "Это ужас, мой ребенок говорит – Ленин не лысый, а с волосами теперь стал. Я не знаю, что сказать, и кто мог додуматься до такого".Защита от птиц на памятниках называется "противоприсадные шипы", информирует ГТРК "Магадан", выходящая в эфир на каналах "Россия 1" и "Россия 24". Раньше памятник Ленину мыли по несколько раз в год. При этом коммунальщики были вынуждены использовать спецрастворы.На самом деле есть несколько методов защиты памятников от птичьего помета – механический, акустический и звуковой. Но металлические шипы наиболее надежный. Не боится осадков и служит до 4-5 лет.