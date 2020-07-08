В Израиле отмечают резкий рост заболеваемости коронавирусом. Число выявленных случаев за неделю выросло вдвое. Правительство страны вынуждено вновь вводить ограничения и повторно открывать в больницах профильные отделения для пациентов с COVID-19.

В Израиле отмечают резкий рост заболеваемости коронавирусом. Число выявленных случаев за неделю выросло вдвое. Правительство страны вынуждено вновь вводить ограничения и повторно открывать в больницах профильные отделения для пациентов с COVID-19.Белым по красному и красным по белому надпись: "Зона строгой изоляции, коронавирусное отделение, вход только для персонала". После недолгого перерыва в израильских больницах вновь открыли специальные отделения для борьбы с COVID-19.Опять отменяют плановые операции, опять амбулаторное лечение показано прежде всего больным COVID-19. Минздрав ежедневно сообщает о сотнях заразившихся, обещая вновь посадить страну на карантин, если ситуацию не удастся взять под контроль.Полиция вновь выписывает тысячи штрафов за неношение масок. Причем сегодня нарушитель должен заплатить гораздо больше, чем весной – 500 шекелей (примерно десять тысяч рублей); в соцсетях появились кадры жестких задержаний с применением силы."Создано специальное оперативное управление, которое будет целенаправленно заниматься тем, что связано с борьбой с коронавирусом", – заявил представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.И в Тель-Авиве, и в Иерусалиме почти ежедневно проходят демонстрации тех, кого карантинные правила оставили без работы – это артисты театров, хозяева залов торжеств, рестораторы, туроператоры и гиды, отельеры и соцработники. Безработица в стране все ещё на рекордных показателях, а новые ограничения грозят окончательно разорить представителей малого бизнеса.Правительство подозревают в принятии политических решений, когда закрывают фитнес-клубы и бассейны, где до сих пор ещё не было вспышек опасной болезни, а синагоги и религиозные училища, ставшие рассадниками коронавируса, – продолжают работать.В тель-авивской клинике "Ихилов" коронавирусное отделение готово к наплыву тяжелых больных. Заведующий отделением доктор Гай Хошен уверен, что система справится, поскольку число нуждающихся в вентиляции легких растет на этот раз медленнее, чем весной. Но специалисты боятся осенней, третьей волны болезни, когда к COVID-19 добавится сезонный ОРВИ с практически неотличимыми симптомами."В октябре-ноябре ситуация будет ещё более сложной, чем сейчас. Начнутся обычные сезонные респираторные заболевания, грипп; в больницы пойдут люди с симптомами, похожими на COVID. Система здравоохранения будет крайне загружена. Единственное, что сможет помочь, – это обязательные прививки от сезонного гриппа", – говорит Гай Хошен.Местные вирусологи ждут вакцину от коронавируса не ранее зимы, понимая, что коллективный иммунитет проблему не решит: COVID будет мутировать, от сезона к сезону, но постепенно теряя свою убойную силу.Израильские медики уже накопили опыт, позволяющий сдерживать смертность от коронавируса. В стране всего 338 умерших от COVID, но пандемия не отступает, коверкая и меняя жизни людей и социальную ситуацию в государстве.