В правительстве Московской области рассчитывают, что эпидемиологическая ситуация в регионе позволит разрешить массовые мероприятия на открытом воздухе с 27 июля. Об этом сообщила журналистам в среду министр культуры региона Елена Харламова.

В правительстве Московской области рассчитывают, что эпидемиологическая ситуация в регионе позволит разрешить массовые мероприятия на открытом воздухе с 27 июля. Об этом сообщила журналистам в среду министр культуры региона Елена Харламова, передает ТАСС.По ее словам, власти Подмосковья уже рассматривают проведение четырех крупных мероприятий. Первым из них станет Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского, который запланирован в формате open air в Мемориальном музее-заповеднике композитора в Клину с 31 июля по 9 августа.