В правительстве Московской области рассчитывают, что эпидемиологическая ситуация в регионе позволит разрешить массовые мероприятия на открытом воздухе с 27 июля. Об этом сообщила журналистам в среду министр культуры региона Елена Харламова.
В правительстве Московской области рассчитывают, что эпидемиологическая ситуация в регионе позволит разрешить массовые мероприятия на открытом воздухе с 27 июля. Об этом сообщила журналистам в среду министр культуры региона Елена Харламова, передает ТАСС.
По ее словам, власти Подмосковья уже рассматривают проведение четырех крупных мероприятий. Первым из них станет Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского, который запланирован в формате open air в Мемориальном музее-заповеднике композитора в Клину с 31 июля по 9 августа.