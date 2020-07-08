Международное авиасообщение Россия возобновит в зависимости от санитарно-эпидемической обстановки в мире. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что и страны СНГ, и страны Европы еще сами до конца не определились, кто, когда и для кого будет открывать границы.

Международное авиасообщение Россия возобновит в зависимости от санитарно-эпидемической обстановки в мире. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что и страны СНГ, и страны Европы еще сами до конца не определились, кто, когда и для кого будет открывать границы."Это процесс, который не может быть ускорен чьей-то волей. Это вопрос санитарно-эпидемиологической обстановки, – цитирует Валентину Матвиенко "Интерфакс". – Сегодня вирус принимает решения – открывать границы или нет".Ситуация с пандемией коронавируса COVID-19 далеко не везде развивается благополучно, заметила сенатор, а граница имеет две стороны. При этом Матвиенко добавила, что вводить какие-то надуманные ограничения, закрывать границу и не выпускать за рубеж граждан Россия не собирается. Она напомнила, что готовность некоторых стран принимать российских туристов и граждан – вопрос двусторонних отношений. Некоторые страны допускают приезд россиян, но ставят дополнительное ограничение – прохождение двухнедельного карантина."Согласитесь, кто поедет из наших граждан в отпуск, чтобы две недели пробыть в другой стране на карантине?" – задала логичный вопрос Валентина Матвиенко.Как только подобные барьеры будут устранены и созданы благоприятные условия, то россияне смогут выезжать снова за границу, заверила Матвиенко. При этом Москва на двусторонней основе готова к конструктивному сотрудничеству, взаимодействию по созданию условий для выезда граждан за рубеж при понимании необходимости сохранения здоровья россиян.С 15 июля прерванное 27 марта авиасообщение с Россией готовы восстановить восемь стран СНГ. А с 1 августа рейсы еще в семь стран мира, среди них государствах Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Также обсуждается возможность восстановления после 30 августа рейсов в Грузию и Египет.При этом в Ассоциации туроператоров России подчеркнули, что речь идет о регулярных авиарейсах. Чартеры вернутся последними."Крайне маловероятно, что будет открытие авиасообщения с какими-то туристическими направлениями до конца июля, 99% – нет, – отметила в эфире радиостанции "Говорит Москва" исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. – Август сильно под вопросом. Самый оптимистичный сценарий на данный момент, я подчеркну, радужный – это то, что в конце сентября, в октябре".При этом Ломидзе добавила, что про конец сентября и октябрь речь идет в основном о странах Средиземноморья, включая Турцию. Это те страны, которые в последние годы входят в пятерку наиболее востребованных туристических направлений.Все рассчитывали и на другие направления – Азия, Таиланд, Арабские Эмираты, Вьетнам и Израиль."Но пока прогнозы здесь непонятные, – подчеркнула Ломидзе. – Пессимистичный прогноз – это декабрь".