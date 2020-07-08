Наставник лидера итальянского футбольного чемпионата Ювентуса Маурицио Сарри после поражения своей команды от Милана (2:4) в матче, где Юве вел 2:0, отметил, что его подопечные играли очень хорошо на протяжении часа, но затем упустили инициативу и пропустили четыре гола.

Наставник лидера итальянского футбольного чемпионата "Ювентуса" Маурицио Сарри после поражения своей команды от "Милана" (2:4) в матче, где "Юве" вел 2:0, отметил, что его подопечные играли очень хорошо на протяжении часа, но затем упустили инициативу и пропустили четыре гола."Счиатю, что в первые 60 минут мы играли в первоклассный футбол, – цитирует Сарри издание Football Italia. – Мы полностью контролировали матч, а затем случилось это помутнение. Нет особого смысла слишком много думать про это, потому что через три дня у нас следующий матч".Тренер "Старой синьоры" назвал то, что произошло с командой, "потерей сознания на 15 минут": "Подобное происходило и с другими командами. Нам нужно взять от этой игры только положительное, а это то, что мы час полностью контролировали матч. Обычно просто невозможно найти объяснение таким необъясним помутнениям. Мы просто должны сосредоточиться на следующей игре".