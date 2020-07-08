Медработники одного из стационаров Башкирии добились выплат за работу с COVID-больными после вмешательства прокуратуры. По результатам проверки им перечислили 1,3 миллиона рублей.

Медработники одного из стационаров Башкирии добились выплат за работу с COVID-больными после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканале "Россия 24".В прокуратуру обратились медики центральной районной больницы в Туймазах. В ходе проверки выяснилось, что стимулирующие выплаты за работу с больными коронавирусной инфекцией не выплатили 21 сотруднику, в том числе работникам скорой помощи."По результатам рассмотрения запроса прокурора, права работников медицинского учреждения восстановлены. Им перечислены выплаты стимулирующего характера на сумму более 1,3 миллиона рублей", — отметили в межрайонной прокуратуре.Дополнительные выплаты и их продление для врачей и медперсонала запланированы по поручению президента РФ. Владимир Путин в обращении к гражданам страны 23 июня предложил поддержать медработников, борющихся с коронавирусом. Общая сумма субсидий медикам превышает 5 миллиардов рублей в рамках господдержки.