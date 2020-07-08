Мэра Саяногорска Михаила Валова задержали за вождение в нетрезвом виде. Сам он утверждает, что ничего не пил, а принимал прописанные врачом лекарства.

Мэра Саяногорска Михаила Валова задержали за вождение в нетрезвом виде. Сам он утверждает, что ничего не пил, а принимал прописанные врачом лекарства.По данным хакасского управления ГИБДД, машину, за рулем которой находился градоначальник, остановили около трех часов утра 8 июля. Стражи порядка заметили признаки алкогольного опьянения, но от освидетельствования на месте Валов отказался."С сотрудниками полиции мы вместе проехали в больницу Саяногорска, и я сдал тест. Он оказался положительным. С фактом алкогольного опьянения я не согласен, так как каждый день принимаю лекарства по рекомендации врачей", – написал находящийся в отпуске мэр на своей странице в Facebook.Мировой суд рассмотрит его дело 17 июля, Валову грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.Валова уже наказывали за вождение в нетрезвом виде. В 2012 году бизнесмен, тогда еще не занимавший должность градоначальника, протаранил другую машину, пострадали несколько человек.