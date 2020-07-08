В Минэкономразвития ответили на данные о резком падении доходов россиян во время пандемии. В ведомстве заявили, что информация ложная. В первом квартале 2020 года прибыль жителей страны возрастала в номинальном и реальном значениях. Об этом говорится в заявлении организации.
В Минэкономразвития ответили на данные о резком падении доходов россиян во время пандемии. В ведомстве заявили, что информация ложная. В первом квартале 2020 года прибыль жителей страны возрастала в номинальном и реальном значениях. Об этом говорится в заявлении организации.
По приведенным данным Росстата о доходах населения с января
по март 2020 года, номинальные доходы населения увеличились на 3,3 процента. С
началом ограничительных мер реальные зарплаты снизились на два процента к апрелю
и составили 49,3 тысячи рублей.
В ведомстве отметили, что одним из основных индикаторов
доходов населения является потребительский спрос, а он, по данным ФНС и ЦБ, с мая
растет. Центробанк также отмечает замедление падения доходов к началу мая. Покупки по банковским картам показали возврат к обычному уровню
потребления.
Социальная политика правительства во время ситуации с
коронавирусом была направлена на сохранение доходов граждан, причем как
работающих, так и тех, кто временно остался без работы, а также семей с детьми.
Были введены специальные выплаты на детей, существенно повышен размер пособия
по безработице и запущены программы поддержки занятости.
2 Июл 2020 в 4:37 PDT
Напомним, что согласно исследованию "Росгосстрах Жизнь",
россияне испытали падение доходов из-за пандемии. Каждый третий россиянин был
вынужден отказаться от мелких удовольствий, каждый пятый признался в
значительном падении заработка, а каждый десятый сообщил о полной потере
заработка. Процент жителей страны, чей доход составляет меньше 15 тысяч рублей,
увеличился с 38,1 до 44,6.