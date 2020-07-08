В Минэкономразвития ответили на данные о резком падении доходов россиян во время пандемии. Ведомство заявляет, что информация ложная. В первом квартале 2020 года прибыль жителей страны возрастала в номинальном и реальном значениях. Об этом говорится в заявлении организации.

В Минэкономразвития ответили на данные о резком падении доходов россиян во время пандемии. Ведомство заявляет, что информация ложная. В первом квартале 2020 года прибыль жителей страны возрастала в номинальном и реальном значениях. Об этом говорится в заявлении организации.По приведенным данным Росстата о доходах населения с январяпо март 2020 года, номинальные доходы населения увеличились на 3,3 процента. Сначалом ограничительных мер, реальные зарплаты снизились на 2 процента к апрелюи составили 49,3 тысячи рублей.В ведомстве также сказали, что одним из основных индикаторовдоходов населения является потребительский спрос, а он по данный ФНС и ЦБ с маярастет. Центробанк также отмечает замедление падения доходов к началу мая. Поих данным покупки по банковским картам показали возврат к обычному уровнюпотребления.Социальная политика правительства во время ситуации скоронавирусом была направлена на сохранение доходов граждан, причем какработающих, так и тех, кто временно остался без работы, а также семей с детьми.Были введены специальные выплаты на детей, существенно повышен размер пособияпо безработице, и запущены программы поддержки занятости.2 Июл 2020 в 4:37 PDTНапомним, что согласно исследованию "Росгосстрах Жизнь",россияне испытали падение доходов из-за пандемии. Каждый третий россиянин былвынужден отказаться от мелких удовольствий, каждый пятый признался взначительном падении заработка, а каждый десятый сообщил о полной потерезаработка. Процент жителей страны, чей доход составляет меньше 15 тысяч рублей,увеличился с 38,1 до 44,6.