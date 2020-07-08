Правительство России направит 13,5 миллиарда рублей на выплаты пособий по безработице в летний период, заявил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство России направит 13,5 миллиарда рублей на выплаты пособий по безработице в летний период, заявил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По поручению президента РФ Владимира Путина правительство продлило до конца августа срок выплат для безработных повышенного размера пособия."Чтобы обеспечить своевременные выплаты безработным до конца лета, правительство направит на эти цели более 13,5 миллиарда рублей", – сказал Мишустин, уточнив, что уже подписал для этого решения постановление правительства.Потерявшие работу граждане, и зарегистриоованные в службе занятости с 1 марта, получают пособие по верхней планке – 12,130 тысячи рублей. Исключение составляют сотрудники, уволенные за нарушение трудовой дисциплины.Этим же постановлением продлевается период действия увеличенного минимального пособия по безработице: с 1 мая его размер вырос в три раза – до 4,5 тысяч рублей. Такое пособие получают те, кто проработал меньше 26 недель за последние 12 месяцев или был уволен за нарушение дисциплины.Безработица в стране выросла с 5% в конце 2019 года до 6% во время пандемии. Это один из самых низких показателей среди стран, поскольку российское правительство направило деньги на поддержку занятости – выплаты через компании, которые сохранят рабочие места.Мишустин подписал распоряжение и о помощи соцработникам: 3,6 миллиарда рублей дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, работающих с больными коронавирусом и людьми из группы риска.Спецпособия для соцработников планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля, но срок выплат продлили до 15 сентября. На продление выплат правительство дополнительно направит из резервного фонда правительства 3,6 миллиарда рублей. Общая сумма бюджетных средств на эти цели превысит 11 миллиардов рублей.