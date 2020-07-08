Нацплан по восстановлению экономики после коронакризиса предполагает ускорение цифровизации. Так, планируется значительное увеличение числа электронных госуслуг и новые меры поддержки цифрового бизнеса.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам онлайн-конференции Сбербанка по кибербезопасности Cyber Polygon сообщил, что нацплан по восстановлению экономики после коронакризиса предполагает ускорение цифровизации. Так, планируется значительное увеличение числа электронных госуслуг и новые меры поддержки цифрового бизнеса.Мишустин отметил, что кибербезопасность становится одной из важнейших задач в этой парадигме. Премьер-министр отметил рост активности хакеров. Однако большинство успешных кибератак реализуются не с помощью хитрых технических манипуляций, а с использованием социальной инженерии, когда люди сами предоставляют свои личные данные мошенникам, представляющимся банковскими сотрудниками.Для обмана доверчивых граждан используется фишинговые письма с вложенными вредоносами, фейковые сайты, подмены номеров. По словам Мишустина, со многими проблемами удалось справиться благодаря объединению усилий, "однако множество вопросов все еще требуют особенного внимания"Премьер-министр также в числе важных проблем киберезопасности назвал кражу и утечки конфиденциальных данных. В России действует государственная система обнаружения и предупреждения компьютерных атак, а также введены жесткие стандарты кибербезопасности для школ и соцучреждений.Согласно оценкам Сбербанка, потери российской экономики от кибератак могут составить 7 триллионов рублей. При этом многие компании до сих пор не готовы противостоять угрозам. По данным исследования Threat Zone 2020, у 83% компаний нет планов по восстановлению и поддержанию эффективности бизнеса в случае крупного инцидента.Согласно оценкам Всемирного экономического форума (ВЭФ), кибератаки и кража данных занимает 9-е место в рейтинге наиболее вероятных причин глобального кризиса. При этом ущерб от них постоянно растет и по прогнозам ВЭФ в 2030 году может достичь 90 триллионов долларов.Важной темой грядущих форумов кибербезопасности становится подготовка к масштабному киберкризису, который может случиться в условиях ускорения цифровизации и роста активности киберпреступников.ЦБ РФ за пять месяцев текущего года зафиксировал около 165 тысяч попыток мошеннических операций с использованием электронных средств платежа на сумму около 1,6 млрд руб. Об этом ранее сообщала глава регулятора Эльвира Набиуллина.В сравнении с прошлым годом количество и объем незаконных операций уменьшился, отметила глава Банка России. В среднем, физлица теряют из-за мошеннических действий около 10 тысяч рублей. Если клиент юридическое лицо, то размер операции без согласия клиента около 152 тысяч рублей.Около половины таких операций происходят при приобретении товаров и услуг по интернету. Еще треть – это операции, связанные с дистанционным банковским обслуживанием. Около 10% мошеннических операций осуществляются с использованием банкоматов и POS-терминалов.В начале июня Путин призвал не упустить из виду трудности, с которыми сейчас столкнулись ИТ-отрасль, равно так и экономика в целом. Глава государства отметил возможное вынужденное снижение расходов реального сектора на инновации, ПО и сопутствующие услуги из-за объективных финансово-экономических ограничений. Поэтому президент считает необходимым поддержать увеличения спроса на российские информационные технологии на внутреннем и внешнем рынках.Владимир Путин считает важным создание условий для ускоренной разработки и внедрения информационных технологий в сфере связи. Президент отметил, что в рамках национального проекта "Цифровая экономика" многие решения уже предусмотрены, а ряд поручений был обозначен в Послании Федеральному собранию в январе этого года.Президент также поручил кабмину проработать внедрение программного обеспечения на основе технологий искусственного интеллекта в деятельность медицинских организаций.Ранее Владимир Путин отдал правительству распоряжение подготовить федеральный проект по развитию технологий искусственного интеллекта. Утвердить проект и приступить к его реализации должны в кратчайшие сроки. Такое поручение глава государства дал по итогам совещания по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи.