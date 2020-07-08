Мобильная связь в России стала дороже на 8% и может подорожать вскоре на 14%, сообщается в поступившем в редакцию Вести.Ru исследовании компании Content Review.

Мобильная связь в России стала дороже на 8% и может подорожать вскоре на 14%, сообщается в поступившем в редакцию 33Live.RuRu исследовании компании Content Review."Content Review прогнозирует повышение минимальных пакетных тарифов на связь во втором полугодии 2020 года в среднем на 14%. Прогноз не учитывает возможного повторения вспышки пандемии", – отмечается в исследовании.Во время карантина доходы операторов связи упали, и потери не компенсировал рост спроса на домашний интернет. Минимальный пакетный тариф на мобильную связь подорожал на 8% сравнению с декабрём 2019 года – с 270 до 291 рубля.Больше остальных повысил тарифы оператор Tele2 – на 13%. Рост номинальной заработной платы на 5,6% в первом полугодии весь пошел на прирост тарифов на связь. Доходы населения во втором полугодии вряд ли вырастут, россияне не увеличат траты на связь, и операторы компенсируют потери повышением тарифов, прогнозируют аналитики.МТС, "Билайн" и "МегаФон" повысили стоимость только части тарифных планов и до пандемии, а Tele2 резко повысил тарифы, как текущие, так и архивные, в начале апреля-мая. Tele2 провел наибольшее повышение тарифов с безлимитным мобильным интернетом. ФАС потребовал от оператора отменить повышение, однако Tele2 этого так и не сделал."Прямые и косвенные потери операторов от пандемии и режима самоизоляции составили 30 миллиардов рублей и несомненно эти деньги операторам придётся компенсировать либо за счёт повышения тарифов, либо за счёт подключения абонентами большего количества услуг", – комментирует Сергей Половников, руководитель Content Review.