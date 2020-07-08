08.07.2020

2020-07-08 12:35:04

Мотоциклист без прав насмерть сбил пешехода в Судогде

Вечером 7 июля в Судогде на Муромском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным регионального УМВД, 30-летний водитель мотоцикла выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Волгой, которая двигалась в попутном направлении и поворачивала налево. После чего мотоцикл сбил пешехода. В результате ДТП 57-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался в медучреждении. Водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован. При оформлении ДТП было установлено, что мотоциклист лишен права управления транспортными средствами.

Отмечается, что в текущем году в 93 авариях с участием водителей мотоциклов, скутеров и мопедов травмы получили 105 человек, 9 погибли.

Фото иллюстративное.