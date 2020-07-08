Смертельная авария в Судогде. Мотоциклист в авто и насмерть сбил пешехода. ДТП произошло вечером 7 июля в Судогде на Муромском шоссе. Предварительно, 30-летний водитель мотоцикла «Хонда»

Смертельная авария в Судогде. Мотоциклист в авто и насмерть сбил пешехода. ДТП произошло вечером 7 июля в Судогде на Муромском шоссе. Предварительно, 30-летний водитель мотоцикла «Хонда» влетел в попутную «Волгу». Легковушка поворачивала налево, байкер, видимо, на манёвр автомобиля не среагировал и врезался в него. После этого мотоцикл отбросило на прилегающую к дороге парковку. Там он