МВД России подготовило проект приказа о внесении изменений в водительские права и паспорт транспортного средства. В целом МВД намерено привести формы свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения в соответствие законам РФ и нормам международного права.

МВД России подготовило проект приказа о внесении изменений в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС), сообщили в пресс-службе министерства. В целом планируется привести формы свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения в соответствие российским законам и нормам международного права.Министерство внутренних дел изменит внешний вид прав: будут добавлены надписи на английском и французском языках DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE.Проектом приказа вносятся изменения и в инструкцию о выдаче разрешений на установку на транспортные средства устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.В свидетельство о регистрации транспортного средства должны быть внесены сведения о мощности его двигателя и сроке государственной регистрации для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок.В ПТС изменят перечень данных в графе "Особые метки". Сейчас проект приказа МВД проходит процедуру правовой оценки.Это не первое новшество, предлагаемое для автолюбителей. Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Банком России разрабатывают законопроект, разрешающий использовать водительское удостоверение для получения банковских услуг.И для российских водителей с 1 июля вводятся новые правила. Одно из них могло поменять порядок медицинского освидетельствования для получения или продления водительского удостоверения. Но Минздрав перенес с 1 июля 2020 года до 1 января 2021 года введение обязательного тестирования на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании для получения или продления водительских удостоверений.