Власти Кипра отменяют запрет на посещение спортивных мероприятий. Указ касается соревнований по футболу, баскетболу, плаванию и легкой атлетике – теперь их могут смотреть с трибун зрители.
Власти Кипра отменяют запрет на посещение спортивных мероприятий. Указ касается соревнований по футболу, баскетболу, плаванию и легкой атлетике – теперь их могут смотреть с трибун зрители.
Скоро опубликуют обновленные нормы гигиены и соблюдения дистанции, сообщает телеканал "Россия 24".
Тем временем Всемирная организация здравоохранения заявляет, что пик пандемии ещё не пройден. В связи с этим Колумбия продлевает общенациональный карантин, а власти Саудовской Аравии решили, что в этом году запретят паломникам касаться главной мусульманской святыни во время хаджа.
Что касается США, президент Трамп твердо намерен возобновить работу школ осенью и обещает, если потребуется, надавить на губернаторов.
В Италии продолжают штрафовать тех, кто не соблюдает безопасную дистанцию.