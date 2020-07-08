Власти Кипра отменяют запрет на посещение спортивных мероприятий. Указ касается соревнований по футболу, баскетболу, плаванию и легкой атлетике – теперь их могут смотреть с трибун зрители.

Власти Кипра отменяют запрет на посещение спортивных мероприятий. Указ касается соревнований по футболу, баскетболу, плаванию и легкой атлетике – теперь их могут смотреть с трибун зрители.Скоро опубликуют обновленные нормы гигиены и соблюдения дистанции, сообщает телеканал "Россия 24".Тем временем Всемирная организация здравоохранения заявляет, что пик пандемии ещё не пройден. В связи с этим Колумбия продлевает общенациональный карантин, а власти Саудовской Аравии решили, что в этом году запретят паломникам касаться главной мусульманской святыни во время хаджа.Что касается США, президент Трамп твердо намерен возобновить работу школ осенью и обещает, если потребуется, надавить на губернаторов.В Италии продолжают штрафовать тех, кто не соблюдает безопасную дистанцию.