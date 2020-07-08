Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде, грозе и ветре с порывами до 20 метров в секунду в течение всего дня.

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде, грозе и ветре с порывами до 20 метров в секунду в течение всего дня.По данным синоптиков, 8 июля в период с 10​​​:00 до 21:00 в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду.Ведомство рекомендует отказаться от поездок на личном транспорте. При управлении автомобилем, водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, так как во время грозы видимость на дороге значительно ухудшается.При нахождении на улице, рекомендуется обходить шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.В МЧС просят не оставлять детей без присмотра, а также не парковаться возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.