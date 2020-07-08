Акция для подписчиков продлится до 31 августа

Клиенты Почты России во Владимирской области могут подписаться на 1-е полугодие 2021 года на более чем 1700 развлекательных, политико-экономических, научных, детских и других профильных и популярных изданий по ценам текущего года. Акция для подписчиков продлится до 31 августа.Традиционно в период действия акции можно оформить подписку на любимые журналы и газеты во всех почтовых отделениях страны, у почтальонов, а также онлайн на сайте . В досрочной подписной кампании принимают участие федеральные издания, которые реализуются во всех регионах России, а также региональная и районная пресса.Благодаря развитой логистической инфраструктуре Почта России доставит любимые журналы и газеты даже в самые труднодоступные уголки региона.Всего за первое полугодие 2020 года жители региона оформили около 60 тысяч подписок, а почтальоны Владимирской области доставили подписчикам более 600 тысяч экземпляров газет и журналов. В топ самых популярных изданий ежегодно входят местные районные газеты, далее — областная пресса. Большую популярность имеют издания, посвященные здоровому образу жизни, садоводству, кулинарии.Можно оформить подписку не только для себя, но и для своих близких — в подарок. На сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в почтовых отделениях продолжается благотворительная акция «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения –детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых Владимирской области.Информационная справкаВ состав УФПС Владимирской области Почты России входят 8 почтамтов, автобаза, 3 участка курьерской доставки и 4 центра выдачи и приема посылок. В области функционируют 408 отделения почтовой связи, из которых 263 находятся в сельской местности. На территории Владимирской области проложено 126 автомобильных маршрутов общей протяженностью 25 тыс. км. В УФПС Владимирской области работает более 3000 сотрудников.