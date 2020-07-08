В Киеве к бессрочной акции протеста шахтеров присоединились сегодня медики и обманутые инвесторы. Все ждут встречи с президентом Зеленским. Горняки требуют выплаты зарплат и запуска угольных предприятий, которые простаивают из-за новой концепции зеленой энергетической трансформации страны. Реформами правительства не довольны и медики. А инвесторы требуют разобраться с недостроенным жильем.

В Киеве к бессрочной акции протеста шахтеров присоединились сегодня медики и обманутые инвесторы. Все ждут встречи с президентом Зеленским. Горняки требуют выплаты зарплат и запуска угольных предприятий, которые простаивают из-за новой концепции зеленой энергетической трансформации страны. Реформами правительства не довольны и медики. А инвесторы требуют разобраться с недостроенным жильем. О ситуации в Киеве – Мария Слободянская.Уже неделю каждое утро у здания офиса президента Зеленского в Киеве начинается с характерного звука. Стук касок вместо тысячи слов – призыв украинских шахтеров к власти выполнить их требования, главное из которых – найти выход из кризиса в энергетической отрасли страны. А это и закрытие многомесячного долга по зарплате, и запрет импорта электроэнергии и угля из России и Белоруссии, и увольнение главы профильного комитета Верховной рады по энергетики Андрея Геруса, который, по мнению бастующих, и привел отрасль к нынешнему плачевному состоянию.Спустя неделю протестов правительство долг по выплатам закрыло, во всяком случае на словах. Только вот сумма, о которой идет речь, почему-то далека от реальной задолженности, на которую указывают в Независимом профсоюзе горняков."Правительственная математика не совпадает с шахтерской. "Почти отсутствует задолженность" в 270 миллионов гривен, о которой говорят чиновники, против 1 миллиарда 235 миллионов гривен реальной зарплатной задолженности перед работниками угледобывающих предприятий", – пишет в соцсети Михаил Волынец.Дело в том, что проблемы на шахтах начались давно. Кризис, по заверению тех же профсоюзов, наступил после того, как Украина стала использовать покупной газ для производства электроэнергии. Сейчас только на складах двух городов лежит 250 тысяч тонн угля на 500 миллионов гривен."Мы хотим убрать Геруса из-за того, что привлечение иностранной электроэнергии не дает развиваться угольным предприятиям. У нас на складах лежит большое количество угля, мы его не можем реализовать", – говорят бастующие.За последние месяцы на Украине приостановили работу около 30 угольных шахт. Произошло это после того, как министерство энергетики Украины в январе представило концепцию зеленой энергетической трансформации страны до 2050 года. Именно она предусматривает "закрытие убыточных предприятий". И хотя власти обещают, что подготовят для шахтеров программу профессиональной переориентации, в простое по-прежнему больше сорока тысяч человек."Много городов шахтерских – это города сателлиты этих предприятия. Если закроют предприятия, вымрут и эти города", – объясняют шахтеры.Протестующие пытаются добиться встречи с Зеленским. А пока президент занят другими делами, желающих увидеться с ним становится только больше. Сегодня к шахтерам присоединились медики, недовольные новыми реформами правительства. А позже у офиса президента появились инвесторы банка "Аркада", которые вложились в строительства жилья. Проблемы которого, кстати, самого Владимира Зеленского очень волнуют. Ведь выдать ключи от новых квартир киевлянам, которые потеряли жилье из-за крупного взрыва в десятиэтажке, президент решил лично.12 квартир в ЖК "Хрустальные источники" передали пострадавшим еще в конце июня. Однако спустя несколько дней выяснилось: дом еще не сдан, а документы на жилье с указанием строительных номеров с адресом дома и вовсе не совпадают.