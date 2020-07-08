На Ямале ищут пропавшую ночью двухлетнюю девочку. На поиски выдвинулись 28 человек, в их числе спасатели, добровольцы и водолазы.

На Ямале ищут пропавшую ночью двухлетнюю девочку. На поиски выдвинулись 28 человек, в их числе спасатели, добровольцы и водолазы.Сообщение из села Катровож Приуральского района на пульт Единой дежурной диспетчерской службы поступило ночью. Пропал ребенок 2018 года рождения. По звонку незамедлительно выдвинулась группировка сотрудников МЧС. На место ЧП направился катер и бот с водолазами. Также в поисковой операции задействованы полицейские и добровольцы из числа местных жителей.В настоящее время, передает ГТРК "Ямал", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1", помимо воды проходят по лесу и вдоль дороги. Пока ребенка найти не удалось.Отметим, накануне в социальных сетях Ямала активно распространяли информацию о найденном в приемном покое мальчике, который потерялся и не знает, где его родители. Как выяснилось, сообщение о ребенке оказалось фейком. Ложные данные засветились в разных регионах России.