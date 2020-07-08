В Москве пойман последний участник банды, занимавшейся грабежами в салонах сотовой связи Петербурга. Третьего из группы налетчиков столичные полицейские уже доставили к месту преступления.

В Москве пойман последний участник банды, занимавшейся грабежами в салонах сотовой связи Петербурга. Третьего из группы налетчиков столичные полицейские уже доставили к месту преступления.33-летний подозреваемый скрывался в течение полугода, однако, правоохранительным органам удалось выйти на его след. Во время обыска у него изъято несколько коробок с новыми телефонами, пачка денег и нож. Подозреваемый до суда останется в СИЗО.Как напоминает ГТРК "Санкт-Петербург" в эфире телеканала "Россия 1", столичная ОПГ совершала налеты на магазины, торгующие сотовыми телефонами. На их счету 16 эпизодов за пять лет, последний был в 2019 году. Сумма ущерба без малого 7 миллионов рублей.