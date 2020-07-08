В Воронеже сотрудники полиции поймали 28-летнего жителя Саратовской области, которого подозревают в нападении на пенсионеров. Парень выслеживал пожилых женщин и отнимал у них сумки. Таким образом он пытался заработать на наркотики. Когда правоохранители его вычислили, он попытался скрыться.

В Воронеже сотрудники полиции поймали молодого человека, которого подозревают в нападении на пенсионерок. 28-летний житель Саратовской области выслеживал пожилых женщин и отнимал у них сумки. Таким образом он пытался заработать на наркотики. Когда правоохранители его вычислили, грабитель попытался скрыться. Злоумышленник убегал от полицейских по крышам домов. Об этом сообщила ГТРК "Воронеж", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24"."Он спрятался на крыше одной из пятиэтажек. Когда его нашли и полезли, чтобы снять, он по проводам перелезть на крышу соседнего дома. Но сбежать от стражей порядка ему все равно не удалось", – рассказал очевидец.Как отметили в пресс-службе регионального управления МВД, с начала месяца молодой человек выслеживал пенсионерок, к основном в частном секторе. При этом уточняемся, что обвиняемый применял насилие. Например, мог ударить камнем по голове. Для маскировки мог переодеваться в разную одежду.Сотрудники полиции установили причастность парня к четырём грабежам и двум разбойным нападениям в Воронеже. Ранее его уже судили за незаконный оборот наркотиков и причинение имущественного ущерба. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу.Как рассказал другой очевидец, после задержания молодого человека привезли к 5-этажкам, чтобы тот повторил, как он перебирался с крыши одного дома на другой в рамках следственного эксперимента. Однако подсудимый не смог это повторить.