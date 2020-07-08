Оператор связи Билайн выпустил большой аналитический отчет, в котором через призму пользования телекоммуникационными услугами рассматриваются произошедшие в последние несколько месяцев изменения в обществе. Сам этот трансформационный период авторы документа решили назвать Великой самоизоляцией.

Оператор связи "Билайн" выпустил большой аналитический отчет, в котором через призму пользования телекоммуникационными услугами рассматриваются произошедшие в последние несколько месяцев изменения в обществе. Сам этот трансформационный период авторы документа решили назвать "Великой самоизоляцией".В документе выделяются шесть трендов, обусловленных новыми привычками пользователей, которые повлияют на бизнес IT-компаний и операторов связи, а, возможно, и изменят общество.Тренд первый: всё стало дистанционнымРабота, образование и развлечения — все во время начавшегося в последних числах марта периода самоизоляции перешло в дистанционный онлайн-режим. Стали привычными видеочаты, стримы концертов и онлайн-тренировки вместо посещения зала. Резко возрос и трафик, связанный с самыми базовыми физиологическими потребностями – на 78,35%. В том числе, по данным Билайн.Аналитика, количество пользователей "Яндекс.Еды" и Delivery Club выросло по сравнению с предыдущими месяцами на 35,5%, а число посещений сайтов с видео для взрослых подскочило на 57,9%.Рост спроса на дистанционные формы обучения, развлечения и общения (средний трафик на одного абонента в мессенджерах увеличился на 50%) значит, что операторам нужно срочно наращивать емкость и пропускную способность своих сетей. В связи с этим, отмечают в "Билайне", все острее требует решения вопрос о конверсии частот 5G в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, как наиболее экономически целесообразном, чтобы разгрузить текущий диапазон.Тренд второй: в стриминг придет "тяжелое" видео, 3D и VRПрямое следствие первого тренда: требования пользователей к качеству и иммерсивным возможностям общения по видеосвязи будут расти. Пока стандартный видеозвонок не обеспечивает даже малой доли уровня невербальной коммуникации (восприятие микро-мимики, жестов, положения тела, интонаций), возможного при живом общении – а ведь всем хочется воспринимать реакцию собеседников в прямом эфире во всей ее полноте или "путешествовать" в недоступные из-за карантина места, не только смотря обычное плоское видео.На эти запросы пользователей неизбежно откликнутся сервисы видеоконференций и прямых трансляций, повышая качество видео и звука, внедряя 3D-технологии и VR — то есть, опять-таки, потребуется больше трафика, вырастет нагрузка на сеть оператора, и в недалеком будущем возможности 4G окажутся исчерпаны.Тренд третий: уход розницы в онлайнЗапрос на "бесконтактность" во время "Великой самоизоляции" привел не просто к резкому росту онлайн-продаж в ущерб традиционному ретейлу – растет и применение "обесчеловеченных" технологий автоматизации покупок, самообслуживания. Пользователи смогут купить SIM-карту, отправив нужные документы онлайн, не посещая салон оператора, а саму карту вместо курьера может доставить дрон.В результате, прогнозируют в "Билайне", объем операторского оффлайнового ретейла "через год-другой" уменьшится в 2 раза. Но для этого потребуется полностью легализовать такое дистанционное обслуживание для услуг, оказание которые требует идентификации клиентов по паспорту.Тренд четвертый: забота о себеЧем больше люди сидели дома, переживая из-за пандемии, невозможности выйти на прогулку в парк и того, что работа на удаленке начала, перемешиваясь с домашними делами, захватывать все свободное время, тем сильнее рос интерес к различным решениям этих проблем. А, значит, у продуктов вроде подталкивающих к здоровому образу жизни и полезными привычкам смарт-помощников, приложений с аудиоинструкциями по медитации, медицинских консультаций онлайн и тому подобного — большое будущее.Тренд пятый: запрос на персонализациюПо мнению аналитиков "Билайна", во время самоизоляции особо ценными для потребителей стали моменты, когда бренды не просто оказывали базовые услуги, но и проявляли заботу о конкретном клиенте, персонализируя свой подход, предлагая что-то новое и дополнительное.Например, в случае с оператором связи это мог быть подобранный специально с учетом потребностей конкретного пользователя тариф, динамично подстраивающийся под меняющиеся потребности и даже индивидуально настроенный голос оператора колл-центра. Это означает, что автоматизация во всех точках общения брендов с клиентом будет применяться еще шире.Тренд шестой: главное — безопасностьВ условиях пандемии люди стали чаще задумываться перед выходом из дома, насколько среда там опасна — то есть интересовались не только прогнозом погоды, но и индексом самоизоляции. Этот индекс можно было бы сделать гораздо точнее, используя имеющуюся у операторов связи предиктивную аналитику и сопоставляя ее с общими статистическими данными. И, например, вместо оформления пропусков на пике эпидемии можно было бы просто получать рекомендации о времени суток, когда выход из дома наиболее безопасен. Для этого, разумеется, потребуется четко разделять "большие", обезличенные данные и данные персональные — но это, считают в "Билайне", вполне возможно.