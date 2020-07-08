Настя Ивлеева вместе со своим звездным мужем – рэпером Элджеем организовала праздничную вечеринку на своем участке. Пара весело отметила годовщину свадьбы и привлекла внимание не только многочисленных пользователей Инстаграма, но и соседей в коттеджном поселке Подмосковья. Дело в том, что вместо обычного фейерверка на торжестве прозвучали выстрелы из автомата.

Настя Ивлеева вместе со своим звездным мужем – рэпером Элджеем организовала праздничную вечеринку на своем участке. Пара весело отметила годовщину свадьбы и привлекла внимание не только многочисленных пользователей Инстаграма, но и соседей в коттеджном поселке Подмосковья. Дело в том, что вместо обычного фейерверка на торжестве прозвучали выстрелы из автомата.Подписчиков телеведущей больше интересовал не тот факт, что молодые люди вообще стреляли, а то, что, вероятнее всего, у пары даже не было разрешения на огнестрельное оружие. Опубликованное видео супругами вызвало общественный резонанс. Одни посчитали, что Настя Ивлеева просто хотела эпатажного появления, вот и взяла в руки автомат. Другие же посетовали, что пара совсем сошла с ума и уже не видит границ дозволенного.Уже не в первый раз на знойную блондинку обрушивается критика и огромное количество нелестных комментариев. Люди уверены, что Анастасия Ивлеева не имела права стрелять в черте города и подвергать опасности приглашенных гостей и соседей, живущих на смежных участках."Я понимаю, что праздник, но зачем пальбу устраивать? Переживаю, что кто-то мог пострадать", – недоумевали от происходящего комментаторы.7 Июл 2020 в 3:47 PDTНесмотря на то, что блогер своим поступком задела чувства многих поклонников, Ивлеева добавила, что это семейный праздник и их личное дело, как и каким образом отмечать годовщину.Напомним, Анастасия и рэпер Элджей тайно расписались в 2019 году. Пара не стала публично заявлять об ответственном шаге и даже приглашать близких родственников на празднование. По словам Ивлеевой, все получилось довольно спонтанно и очень душевно. Девушка не надевала свадебного платья, а просто зашла в отделение ЗАГСа в домашней майке и широких джинсах. Благодаря прозорливым поклонникам телеведущей стало известно, что девушка взяла фамилию супруга.