В Кремле не видят оснований считать, что в России участились преследования журналистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о деле Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене.

В Кремле не видят оснований считать, что в России участились преследования журналистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о деле Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене."Нет, мы такого тренда не замечаем, не видим, – цитирует Пескова "Интерфакс". – Я бы предложил не обобщать".При этом, по его словам, в Кремле "с большим вниманием" относятся к мнению журналистов."Это несколько десятков публикаций, несколько десятков мнений, которые не нужно называть общественным резонансом", – сказал Песков, имея в виду публикации о том, что преследование Сафронова связано с его журналистской деятельностью.7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который ранее работал в изданиях "Ведомости" и "Коммерсант", на два месяца.По данным ФСБ, Сафронов передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонной отрасли одной из спецслужб НАТО. Сам Сафронов считает, что дело в его отношении связано с одной из его статей в газете "Коммерсант". Своей вины он не признает.В "Роскосмосе" отмечают, что расследование в отношении из сотрудника не имеет отношения к его работе в госкорпорации, поскольку он не имел доступа к секретной информации.