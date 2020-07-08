ГМК Норильский никель, крупнейший в мире производитель палладия и качественного никеля, объявил о несогласии с оценкой Росприроднадзора ущерба экологии – 2 миллиарда долларов за разлив дизельного топлива.

ГМК "Норильский никель", крупнейший в мире производитель палладия и качественного никеля, объявил о несогласии с оценкой Росприроднадзора ущерба экологии – 2 миллиарда долларов за разлив дизельного топлива.Но компания продолжит ликвидацию последствий аварии за свой счет, – отмечается в заявлении "Норникеля". Компания направила письмо сегодня в Росприроднадзор (Федеральная служба по надзору в сфере природопользования), в котором и выражает свое несогласие."Норникель" вправе оспаривать в суде подсчитанный Росприроднадзором ущерб, но все показатели вреда от разлива топлива официально зафиксированы, сообщил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.По мнению руководства "Норникеля", ведомство выбрало максимальные оценки. Выбран максимально возможный коэффициент ущерба водным объектам, и завышенные объемы дизтоплива, попавшего в реку и озера."По мнению компании, расчеты вреда, причиненного водным объектам и почве, выполненные Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора, основаны на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке", – отмечается в заявлении компании.6 июля 2020 года Росприроднадзор объявил итоги расчета ущерба экологии, нанесенного аварией в Норильске, и направила требования о добровольном возмещении ущерба АО "Норильско-Таймырской энергетической компании" (входит в группу "Норникель").Специалисты ведомства оценили ущерб водным объектам на сумму свыше 147 миллиардов рублей, почвам – на сумму в более чем 738 миллионов рублей.ЧП произошло 29 мая 2020 года, когда на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" в результате разрушения резервуара вылилось более 21 тысячи тонн нефтепродуктов в реки Амбарная, Далдыкан, Пясина, а также озеро Пясино.Минприроды сейчас прорабатывает поправки в методику расчета размера вреда, причиненного водным объектам, и установление повышающего коэффициента при расчете размера вреда для арктической зоны.