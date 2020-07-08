Новостройки в старой Москве за время карантина подорожали на 4%, в новой – на 9%

Новостройки в старой Москве за время коронавирусного карантина подорожали на 4%, сообщил руководитель аналитического центра "Циан" Алексей Попов на онлайн-конференции для застройщиков. В Новой Москве новое жилье выросло в цене на 9%, а в Подмосковье цена на квартиры в новостройках поднялись на 7%.Причин роста несколько – более доступная ипотека, переход рынка на эскроу-счета и снижение числа новых проектов. В "Циан" прогнозируют дальнейший рост цен по 0,5-1% в месяц. Цены снижаться не будут, напротив, рост цен относительно текущих уровней к концу года составит примерно 4-5%.Спрос на новостройки рухнул в период коронакризиса и только в июне началось восстановление сектора, отметил Алексей Попов. Однако в сравнении с докоронавирусным периодом падение все еще достаточно глубокое.Так, в апреле-мае спрос упал на 45% в старой Москве, а в Новой Москве – на 66% в сравнении с аналогичным периодом год назад. При этом застройщикам помогла программа льготной ипотеки на новостройки по ставке не более 6,5%, подчеркнул Попов.Эксперт считает, что программа льготной ипотеки активно стимулирует спрос на первичном рынке, но и на вторичном рынке также ожидается рост сделок. Впрочем, к докризисному уровню удастся вернуться только через 7-8 месяцев.