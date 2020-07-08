Очевидцы сняли на видео момент обрушение облицовки стены жилого дома в подмосковной Балашихе, передает . Администрация заявила, что процесс был полностью контролируемым. Люди, однако, ..

Очевидцы сняли на видео момент обрушение облицовки стены жилого дома в подмосковной Балашихе, передает . Администрация заявила, что процесс был полностью контролируемым. Люди, однако, усомнились в справедливости этих слов.