Один из основателей и бессменный участник уральской рок-группы Чайф Владимир Бегунов сообщил в Facebook, что заразился коронавирусом, у него диагностирована пневмония.

Один из основателей и бессменный участник уральской рок-группы "Чайф" Владимир Бегунов сообщил в Facebook, что заразился коронавирусом, у него диагностирована пневмония.По словам 61-летнего музыканта, легкие поражены на 10 процентов, но болезнь протекает "очень тяжело и очень резко", хотя, острая фаза уже позади.10 и 13 июля ему проведут контрольные тесты. Бегунов также уточнил, что у других участников "Чайф" тесты дали отрицательный результат. Из-за его болезни приостановлена работа над новым альбомом и репетиции.