В Госдуму внесен проект закона во исполнение обновленной Конституции, в котором экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас предложили приравнять отчуждение территорий России к экстремистской деятельности. Соответствующий проект они внесли в Госдуму.Авторы считают, что принятие документа приведет терминологию закона "О противодействии экстремистской деятельности" в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности РФ.Кроме того, призывы против территориальной целостности страны будет караться штрафами, передает РИА Новости. Если правонарушение совершено впервые, то будет грозить административная ответственность: для граждан – от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Повышенные размеры штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершались через СМИ или Интернет.Поправку о запрете отчуждения российской территории предложил актер, режиссер и художественный руководитель театра Табакова Владимир Машков. При этом он добавлял, что принцип территориальной целостности России должен действовать железобетонно.