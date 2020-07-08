В эфире телеканала Россия 1 врач-реабилитолог Сергей Агапкин и акушер-гинеколог, руководитель Центра гинекологии, репродуктивной и эстетической медицины Екатерина Жуманова рассказали, что делать с отеками (и в первую очередь – с отеками ног), и как понять, в чем их причина.

В эфире телеканала "Россия 1" врач-реабилитолог Сергей Агапкин и акушер-гинеколог, руководитель Центра гинекологии, репродуктивной и эстетической медицины Екатерина Жуманова рассказали, что делать с отеками, и в первую очередь – с отеками ног, и как понять, в чем их причина.Кому-то, говорят медики, достаточно поднять – закинуть ноги над головой, кому-то – попить больше воды. Однако если такие простые советы не помогают, на это есть причины.Агапкин поясняет, что в основе появления отеков всегда лежат какие-то условия, которые затрудняют выведение жидкости из организма. И отек ног – не исключение.Екатерина Жуманова, со своей стороны, говорит, что женщинам не стоит все списывать на гормональные изменения (в том числе в менопаузу).Прежде всего, отеки возникают при лишнем весе и сидячем образе жизни.Однако в детородном возрасте, добавляет Агапкин, к таким последствиям может приводить предменструальный синдром (ПМС).Среди возможных причин отеков также – дисфункция яичников, нарушение лимфотоков, тромбоз.Рекомендация в таком случае одна: сходить к врачу, сдать анализ крови и сделать УЗИ вен нижних конечностей, чтобы понять: нет ли проблем с венозным оттоком.Еще одна причина отеков – почечная недостаточность, говорит доктор Агапкин.Врач Жуманова добавляет, что она (как и в целом проблемы с почками) характеризуется отеками лица.В этом случае надо сдать анализ мочи, чтобы определить: есть ли проблемы с почками.Если они есть, поясняет эксперт, то только поднимать ноги и больше пить в этом случае не поможет – это лечится совершенно по-другому.Самостоятельно в этом разобраться очень сложно, добавляет Жуманова.Эксперты поясняют: если отеки возникают не каждый день (например, когда жарко, вы побольше посидели, поменьше подвигались или это четко вторая фаза цикла), то, скорее всего, это некий физиологический процесс, которым можно управлять.Если же это возникает каждый день, нарастает, или (как при тромбозах) отекает одна нога больше другой, тогда ни в коем случае нельзя заниматься самолечением – необходимо срочно отправляться к врачу.Доктор Агапкин дает совет тем, у кого отеки возникают только в жару. Им достаточно прийти домой, взять полотенце, намочить в холодной воде и на 5-10 минут обернуть ноги, чтобы охладить кожу, подкожную жировую клетчатку.Если отеки возникают во второй половине дня, надо прилечь и поднять ноги. Однако если человек уже с утра встает с отекшими ногами, этот способ, скорее всего, не принесет ему никакого облегчения, отмечают врачи.Таким образом, резюмируют врачи, людям, у которые регулярно отекают ноги, надо пойти к врачу, сдать анализы мочи, а также биохимический, клинический анализ крови.Кроме того, женщинам надо посетить гинеколога, чтобы выяснить свой гормональный статус. Также желательно сделать ультразвуковое обследование вен нижних конечностей, и тогда станет понятно, какое лечение назначать столкнувшимся с этой проблемой.