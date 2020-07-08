Комментируя реакцию ряда СМИ на дело советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что до начала суда писать мнение о несостоятельности тех или иных обвинений, не обладая какой-либо информацией, как минимум, не имеет ничего общего с профессионализмом.

Комментируя реакцию ряда СМИ на дело советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что "до начала суда писать мнение о несостоятельности тех или иных обвинений, не обладая какой-либо информацией, как минимум, не имеет ничего общего с профессионализмом"."Виновность того или иного человека может признать только суд", – напомнил Песков.С учетом того, что ранее Сафронов был журналистом кремлевского пула, представители прессы спросили его, может ли журналист президентского пула что-то услышать в администрации президента и передать спецслужбам стран НАТО?"Если он завербован спецслужбами НАТО, то такое исключать нельзя, конечно", – цитирует его слова РИА Новости.Однако, добавил Песков, работа кремлевского пула "организуется таким образом, чтобы исключить нарушение закона о государственной тайне"."Соответствующие спецслужбы делают свою работу должным образом", – добавил пресс-секретарь президента РФ.Ранее Песков, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что Кремль не видит тренда на преследование журналистов.О задержании советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, который ранее работал в газетах "Коммерсант" и "Ведомости" и специализировался на теме ОПК, стало известно утром 7 июля.Следствие считает, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, которые составляют государственную тайну РФ.В Роскосмосе при этом заявили, что Сафронов доступа к гостайне не имел.Вечером 7 июля Лефортовский суд Москвы заключил Сафронова под стражу до 6 сентября, отказав его адвокатам продлить срок задержания на 72 часа для сбора дополнительных доказательств в его защиту или избрать в качестве меры пресечения домашний арест.Ивану Сафронову вменяется статья УК РФ о государственной измене. Он отрицает, что это преступление совершал.