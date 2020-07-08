Анатолий Цой известен как экс-солист группы MBAND, начинающий сольную карьеру, а также победитель шоу Маска. Но оказалось, что певец еще и примерный семьянин.

Анатолий Цой известен как экс-солист группы MBAND, начинающий сольную карьеру, а также победитель шоу "Маска". Но оказалось, что певец еще и примерный семьянин.Двойную жизнь Анатолий Цой ведет с самого основания группыMBAND. Тогда было принято молчать о личной жизни артиста, чтобы не разрушать образ сердцееда. Его супруга Ольга Ким находилась в тени и просто наблюдала за успехами супруга.Любопытно, что возлюбленную Цоя нельзя найти в социальных сетях, их совместных фотографий нет в интернете. Снимки появились у портала , на которых видно, что у певца есть как минимум один ребенок. Ольга подарила Анатолию первенца в 2012 году.Несколько лет назад общественность подозревала Цоя в романе с Анной Седоковой. В Сети было множество фотографий, намекающих на это. Однако певица оказалась лишь близкой подругой экс-солиста MBAND, которая одна из немногих знакома с его женой, ребенком и другими родственниками.Напомним, сразу после финала шоу "Маска" Анатолия Цоя обвинили в краже. Якобы аранжировка перепетого им хита "Позови меня с собой" похожа на композицию белорусской артистки. Ранее "Дни.ру".