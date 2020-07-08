В Новосибирске жители центра жалуются на полчища крыс, которые обосновались у мусорных контейнеров. К слову, в непосредственной близости расположено здание администрации города.

В Новосибирске жители центра жалуются на полчища крыс, которые обосновались у мусорных контейнеров. К слову, в непосредственной близости расположено здание администрации города.Возмущенные горожане обсуждают ситуацию в соцсетях и выкладывают видео.- Срочно помогите! Крысы в самом центре города, надо принимать меры.Как утверждает местный житель Алекс Чистяков, на улице Трудовой, похоже, появился целый город с тоннелями и норками. Об этом информирует ГТРК "Новосибирск", выходящая в эфир на канале "Россия 1".- Что это за беспредел! Почему никто не предпринимает меры? Везде бегают тут, повсюду куча нор, в мусоре кишмя кишат, я даже боюсь туда подходить.