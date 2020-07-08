Полиция задержала на Лубянке 27 человек, которые стояли в одиночных пикетах в поддержу задержанного советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова. Среди задержанных были Ксения Собчак, главный редактор телеграм-канала База Никита Могутин и журналистка RT Мария Баронова.

Полиция задержала у здания ФСБ на Лубянке 27 человек, которые стояли в одиночных пикетах в поддержу задержанного советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова. Среди задержанных были журналистка Ксения Собчак, главный редактор телеграм-канала "База" Никита Могутин и журналистка RT Мария Баронова.В пресс-службе ГУ МВД Москвы пояснили ТАСС, что задержанные нарушали закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".Адвокат Анри Цискаришвили сообщил "Интерфаксу", что Собчак уже отпустили из отдела полиции без составления протокола. Но она должна явиться 22 июля.&amp;amp;lt;/ifr mozallowfullscreen webkitallowfullscreen allowfullscreen&amp;amp;gt;Иван Сафронов был задержан во вторник сотрудниками ФСБ. Он обвиняется в в государственной измене. Это статья, по которой в случае доказанной вины срок лишения свободы может достигать 20 лет. В связи с тяжестью статьи дело будет рассматриваться в закрытом режиме.До работы в Роскосмосе Сафронов был журналистом в "Коммерсанте" и "Ведомостях". По версии ФСБ России, он выполнял задание чешских спецслужб и через них передавал информацию США. Сафронов отрицает факт госизмены, от дачи показаний отказался. По решению суда он был арестован до 6 сентября.