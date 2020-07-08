Курс рубля 8 июля в среду после трех дней снижения перешел к резкому укреплению. Доллар подешевел в первый час торгов сразу на 33 копейки до 71,15 рубля, а евро потерял 30 копеек — до 83,3 рубля, согласно данным торгов Московской биржи к 11:00 мск.

Курс рубля 8 июля в среду после трех дней снижения перешел к резкому укреплению. Доллар подешевел в первый час торгов сразу на 33 копейки до 71,15 рубля, а евро потерял 30 копеек — до 83,3 рубля, согласно данным торгов Московской биржи к 11:00 мск.До конца дня рубль может вернуть потерянное за неделю – доллар неделей ранее был ниже 71 рубля, а евро ниже 80 рублей.Перспективы восстановления экономики Евросоюза и США остаются туманными, а в США отмечены новые вспышки заболеваний коронавирусом. По прогнозу МВФ, вырастет только экономика Китая в этом году.Рубль к концу 2020 года укрепится, а доллар резко упадет до 60-62 рублей, прогнозирует глава Сбербанка Герман ГрефИнвесторы по-прежнему ищут самые надежные и доходные активы. Иностранцы сохраняют в своих портфелях около трети российских облигаций федерального займа. Эта доля не снижается намного ниже 30% уже почти год.При этом на мировых рынках вырос спрос на золото. На торгах биржи Comex в Нью-Йорке цена ближайшего июльского контракта на золото достигла 1803,3 доллара за тройскую унцию. Это максимальное значения с 21 сентября 2011 года. Золото начало дорожать во время пандемии и кризиса на нефтяном рынке, когда цены на нефть в марте рухнули в 2 раза, а цена контрактов на американский сорт WTI стала отрицательной – владельцам контрактов пришлось даже доплачивать, чтобы где-то пристроить нефть при переполненных мировых хранилищах.Сегодня цена нефти на мировых рынках остается стабильной – около 43 доллара за баррель европейского Brent, около 45 долларов за российский Urals, и 40,5 доллара за бочку американской WTI.Индекс МосБиржи, рублевой стоимости российских акций, 6 июля пока мало меняется – снижается на 0,14%, индекс РТС, долларовой стоимости акций, прибавил 0,19% к 11:00 мск.